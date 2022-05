No se obsesiona

Agencias

Diario de Chiapas

José Juan Macías, delantero de las Chivas, aclaró que jugar en el futbol de Europa no es una obsesión, sin embargo, es una meta que tiene entre sus planes, misma que quiere lograr más temprano que tarde, pues considera que está listo para poner a prueba su nivel en las mejores ligas del mundo.

“Como te dije, yo estoy muy contento en Chivas, ser el centro delantero del equipo del que soy fanático desde chiquito, que además es el equipo más importante de un país de más de 120 millones de personas, es un enorme gusto y responsabilidad, pero no es ningún secreto tampoco que quiero jugar en la élite mundial, y creo que el mejor futbol del mundo hoy en día está en Europa. No es una obsesión, ni mucho menos, pero sí me creo capaz de jugar en donde sea y con los mejores, y espero que sea una meta que pueda cumplir más temprano que tarde”, fueron las palabras que dio el atacante al sitio Transfermarkt.

Macías, quien se mantiene como el jugador más valioso de la Liga MX, externó que no tiene preferencia por algún equipo o liga para saltar a Europa, pues se sentirá honrado con el club que le ayude a realizar sus metas.

“Me gustan mucho los retos, no creo que hay una liga en la que me podría ir peor o mejor, creo que se trata de proyectos, para mi es mucho más importante el club que la liga. Quiero estar en un lugar donde confíen en lo que hago y en todo lo que puedo crecer, y que me vean como una pieza importante que puede llegar a ayudar a cumplir metas ambiciosas”.