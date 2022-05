Obligados al referéndum

Agencias

Diario de Chiapas

El Barcelona deberá llevar a cabo el referéndum del voto de censura, en un plazo máximo de veinte días hábiles, para confirmar, siempre que se supere el 66.6 por ciento de los sufragios favorables, la salida de la directiva de Josep Maria Bartomeu.

El cierre de la Mesa de validación sumó un total de 19 mil 532 firmas (3 mil 12 por encima del mínimo exigido) y la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Catalunya confirmó su celebración “bajo estrictos protocolos de seguridad”, obligando al club a una convocatoria que desde su seno se quiso frenar alegando que la situación que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus desaconsejaba dicha votación.

La jornada de votación, que debería celebrarse antes del 3 de noviembre, ha encontrado una oposición firme por parte de la junta directiva, que denunció ante la Guardia Civil la existencia de una serie de firmas falsas (cinco concretamente) que extrapolándose a un estudio mucho más profundo, según las estimaciones de los abogados del club azulgrana, podría alcanzar un número mucho más significativo, por más que entre los impulsores de la moción se considera “imposible” frenar la votación.

“El club tiene indicios de irregularidades, a partir de lo contrastado con grafólogos que han descubierto esta serie de papeletas”, afirmó en declaraciones a RAC1 Eloi Castellarnaum, abogado contratado por el Barcelona para interponer ante la Guardia Civil dicha denuncia, que es la última opción a la que se aferra Bartomeu para frenar el voto de censura.

Romà Gómez Ponti, jefe de los servicios jurídicos del Barcelona, afirmó que el club no impugnará la resolución de la Generalitat “aunque no entendemos que nos recomiende no hacer la asamblea de compromisarios y sí nos autorice a hacer el voto de censura”, si bien la Junta azulgrana dispone de tres días para recurrir la decisión de la Mesa de instar a la convocatoria del referéndum.