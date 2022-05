Ocampo da muestra de nivel

Agencias / Diario de Chiapas

?El clavadista Jahir Ocampo Marroquín conquistó el primer lugar de la final de trampolín 3 metros individual, en el cierre de actividades del tercer día del Control Técnico Nacional de Clavados de Primera Fuerza, que se realiza en el CNAR.

?Ocampo Marroquín logró un concentrado de 508.35, dejando en el segundo lugar al jalisciense Rodrigo Diego López, con una puntuación 467.30, resultados con los que ambos clavadistas aseguran su asistencia a la Copa del Mundo de Tokio.

?“Traté de hacer cosas similares, estar tranquilo mentalmente; he trabajado mucho para estar aquí, no se me había dado como tal sentirme tan a gusto en una competencia, y pues es gracias al trabajo diario, al no vencerte.

?“Me fue bien en la mañana y mucho mejor en la tarde, igual con unos detalles que puedo mejorar. El panorama en la Copa del Mundo de Tokio está muy amplio y todo depende de mí y sé que esta puntuación me puede poner en los primeros lugares”, puntualizó Ocampo.

?Por su parte, Rodrigo López mencionó sentirse contento por su actuación en esta primera competencia.

?“Regreso más fuerte, en mejor forma, muy feliz con todo el trabajo que hicimos, que no es solo mío, sino también de mi entrenador, que se comprometió aun estando yo lastimado, porque tengo un tumor que me ha impedido realizar el trabajo completo y nos hemos adaptado para llegar a este momento.

?“Este tumor me dio para abajo, la depresión deportiva también pesa mucho y yo me sentí en el momento más bajo, pensé hasta en retirarme, pero lo quise intentar una vez más y creo que es el camino que debo de seguir para poder ganar esa plaza”, indicó el jalisciense.

?Mientras que la dupla integrada por Alejandra Orozco Loza y Gabriela Agúndez García, obtuvo el primer lugar en la plataforma 10 metros sincronizados, con una puntuación de 293.10 tantos.

?“Nos sentimos muy contentas, satisfechas, ya tenemos el pase para la copa, entonces, ahora vamos a trabajar, echarle ganas para buscar ese pase olímpico.