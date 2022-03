Ocampo y García campeones

Eduardo Solís

?Luego de varios días de intensa actividad, este domingo se disputaron las finales del Torneo ProAfiliación, evento organizado por el Chiapas Pádel Tour y que convocó a un buen número de padelistas para disputarse el primer gran torneo de este 2020 y que aprovecha para dejar a todos los jugadores afiliados a la organización.

?Tres categorías comenzaron a avanzar en las gráficas, superando duelos en los que el sol no dio respiro a los participantes de un torneo en el que se fueron conociendo a las duplas que llegaban al desenlace de la competición, que este domingo citó a los mejores para disputar las finales.

?Llegó el momento para la gran final de la Segunda Fuerza y fue ahí donde estuvo el espectáculo de un deporte que se caracteriza por tener el vértigo del tenis, con el plus de las bardas que siempre pueden ser un respiro o bien un gran obstáculo durante un juego y más si pone en la cancha a cuatro buenos exponentes para jugar de tú a tú.

?La gran final arrancó dentro de la segunda fuerza y a pesar de que el sol no dio tregua, las parejas en disputa comenzaron a buscar las mejores jugadas para ir ganando puntos y tratar de conseguir el título; pero todo apuntaba a que los más enfocados fueron Manu Ocampo y Sebastián García, quienes identificaban que golpe usar en los momentos complicados, en algunos casos para evitar que les rompieran el servicio y en otras tantas. Completando las jugadas para conseguir ganar los puntos, con lo que se impusieron de buena forma en el primer parcial 6/3.

?Llegó el momento del segundo parcial, el calor no parecía ceder un ápice y aquellos que administraban mejor el esfuerzo, podían ganar los puntos, con lo que, a pesar de ver cómo sus rivales podían defender su servicio, la dupla Ocampo García fue consiguiendo los puntos, pues su juego se basó más en forzar errores en sus contendientes, quienes no encontraron cómo descifrar la estrategia y caían en la trampa, con pelotas a la red, después de cuatro y hasta cinco elevados que obligaban al smash, pero que no alcanzaba el objetivo.

?De esta manera, Manu Ocampo y Sebastián García se colocaron en inmejorable posición, con la posibilidad de romper el servicio y quedarse con el segundo set y por ende con el título, lo que terminó concretando en una jugada que no alcanzó a volver a su cancha.

?Se decretó el final del juego, parciales de 6/3 y 6/3 para que se conocieran a los campeones del Torneo ProAfiliación en la segunda fuerza, para dejar todo listo para la premiación, en la que se reconoció a los finalistas y campeones, anticipando que el próximo torneo organizado por Chiapas Pádel Tour será en Tapachula, que no deberá disminuir el nivel de estos duelos.