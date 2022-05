Orbelín en riesgo

Agencias

Diario de Chiapas

En su primer acercamiento para sondear la posibilidad de una negociación por Orbelín Pineda, la directiva de Tigres se encontró con la negativa de la gente de Cruz Azul, que les hizo saber que el seleccionado nacional entra en planes para el Guardianes 2021, pese aún no contar con un director técnico designado.

Una fuente dijo que incluso el cuadro celeste planea comenzar las pláticas de renovación de contrato con el ‘Maguito’ en las próximas semanas, ya que su vínculo con el equipo termina en diciembre del 2021.

Pese a este rechazo inicial, los dirigentes de la UANL, podrían lanzar una propuesta más agresiva a la cúpula de la ‘Máquina Celeste’ en los próximos días, pues en el entorno cercano al jugador no ven con desagrado que pueda cambiar de aires, ante la inestabilidad que se vive en todos niveles en el conjunto cementero.

La operación de arrebatar a ‘Orbe’ a Cruz Azul, no luce sencilla para Tigres, pues aunque el interés de Ricardo Ferretti es grande por contar con sus servicios de cara al próximo torneo de liga, y sobre todo en víspera de su debut en el Mundial de Clubes de Catar en Febrero, las finanzas del club no son las mismas de años atrás, y no tienen la intención de desembolsar una cantidad exorbitante por lograr el fichaje.