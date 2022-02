Orlando no contará para premios

Agencias

Diario de Chiapas

La carrera por el MVP de la NBA ha terminado. Así como la batalla por cualquier otro trofeo individual de la Temporada regular 2019-2020.

La Liga dijo a los equipos el viernes que ninguno de los juegos de Orlando se tomará en consideración para algún galardón y que la votación para honores como All-NBA, Novato del Año y Jugador Defensivo del Año, se completará antes del reinicio de la temporada el 30 de julio en Walt Disney.

Por lo general, esos votos se emiten cerca del final de la temporada regular. Por lo tanto, las carreras de postemporada aún continúan en muchos casos, pero las persecuciones de premios individuales ahora están completas.

“La decisión de excluir los juegos de siembra de la votación de premios garantiza un proceso justo en el que los jugadores y entrenadores de los 30 equipos tendrán la misma oportunidad de ser honrados como los mejores jugadores de la temporada regular”, escribió la NBA en un memorando enviado a los equipos el viernes.

La decisión de la Liga no fue inesperada y significa que la campaña de Giannis Antetokounmpo para un MVP consecutivo terminó técnicamente hace más de cuatro meses, cuando se suspendió la temporada debido a la pandemia de coronavirus. Y también significa que Zion Williamson de los New Orleans Pelicans, quien ha aparecido en solo 19 juegos esta temporada, no podrá hacer un esfuerzo tardío para tratar de atrapar al presunto líder novato Ja Morant de los Memphis Grizzlies.

No está claro si Williamson incluso estará con los Pelicans para la noche de reapertura el 30 de julio cuando se enfrenten al Utah Jazz en el primer juego en el campus de Disney. El jueves dejó la burbuja de la NBA para tratar un asunto médico familiar urgente y los Pelicans dijeron que no hay una fecha específica para su regreso.