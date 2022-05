Palencia aprovecha juegos

Agencias

Diario de Chiapas

Juan Francisco Palencia debutó con empate a cero como técnico del Mazatlán FC, nuevo equipo del balompie mexicano. El equipo sinaloense enfrentó a Tigres en el duelo inaugural de la Copa por México, partido disputado en la cancha del Estadio Akron.

Los 22 jugadores del plantel mazatleco tuvieron la oportunidad de participar en este encuentro histórico para la franquicia sinaloense.

“Mi idea era de que todos jugaran. En estas dos semanas mi intención era que todos tuvieran participación para agarrar el ritmo de juego. Todos hicieron su labor, su juego, provocamos jugadas de gol pero de primera mano estoy contento con ellos” señaló Palencia.

Por otra parte, el ‘Gatillero’ confirmó que pese a rumores que colocaron a Sebastián Sosa fuera del ahora arco mazatleco, el portero argentino seguirá jugando con el recién fundado Mazatlán FC.

“Sobre Sebas Sosa, él tiene contrato con nosotros, de momento cuento con él. Cerramos el plantel al 100 solo esperamos la incorporación del ‘Mago’ Valdivia”

Palencia comentó sentirse contento con el plantel que ha formado en estos pocos días que lleva al frente de Mazatlán, especialmente en el partido contra Tigres.

“Los jugadores no me sorprenden que hayan hecho este partido. Estoy contento con la ambición, las ganas de trascender que tienen y de que Mazatlán nazca grande. No me sorprendió que ellos le jugarán de tú a tú a Tigres”

El próximo encuentro de Mazatlán será en contra de Atlas en la Jornada 2 de la Copa por México.