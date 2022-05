Palencia apunta al arbitraje

Agencias

Francisco Palencia, técnico del Mazatlán, se quejó del arbitraje de Erick Yair Miranda y señaló que los árbitros mexicanos no están en el nivel esperado, luego de que su equipo no lograra sacar el triunfo ante León, no obstante haberse ido primero al frente.

Francisco Palencia, quien hilvanó tres derrotas y sólo ha podido rescatar 10 puntos en 13 enfrentamientos, afirmó que “el equipo se plantó bien, hicimos un muy buen partido”, aunque tiró el ‘golpe’ a los de negro al sostener que “en tres partidos consecutivos las decisiones arbitrales nos están echando el trabajo por la borda, nos lo echan a perder”.

Afirmó que “el arbitraje mexicano está muy por debajo del nivel, es lamentable”, ya que insistió en que sus tres últimos resultados, las derrotas “fueron por decisiones arbitrales muy dudosas”.

Francisco Palencia sostuvo que “hay que empezar a poner atención en cómo se puede mejorar el arbitraje”.

Asimismo, Palencia señaló que “yo me quedo con la forma de jugar de mi equipo, siempre va a competir contra todos los equipos; nos han ganado por un gol. Creo que el equipo juega bien al futbol, pero errores puntuales nos han costado los puntos”.