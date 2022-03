Palencia se dijo confundido

Agencias

A Francisco Palencia, técnico del Mazatlán FC, lo confunde el arbitraje, porque asegura que los silbantes tienen criterios distintos para marcar faltas y pide que sean más homogéneos.

“El penal me deja incómodo, por el tema de la decisión contra Necaxa (en jornadas anteriores), porque ahí me quitan un penal porque se ponen a analizar una jugada antes, un fuera de lugar y ahora ni siquiera se toman la molestia de revisar el penal. La única pregunta es que los árbitros aclaren, porque nos confunden mucho, no se aclaran, en las decisiones, porque son decisiones diferentes en jugadas parecidas”, aseguró Francisco Palencia, técnico del Mazatlán FC.

Mazatlán FC perdió en el último minuto debido a un penal que se marcó a favor del Pachuca y que Víctor Guzmán convirtió en el 4-3. La falta de Miguel Fraga sobre Romario Ibarra no la revisó el silbante en el VAR, como sí lo hizo el árbitro central en el juego contra Necaxa en la jornada cuatro, en un penal que ya se había marcado a favor del equipo de Palencia y al final fue anulado.

“No se aclaran, son las mismas jugadas y toman decisiones diferentes. Ahora me toca a mí y luego le tocará a otro más, a nosotros nos vienen y nos dan una charla, Arturo, luego nos marcan una cosa y otros árbitros otra, siendo jugadas muy similares. En un partido te quitan un penal por un fuera de lugar y ahora ni siquiera se toman la atención de ir a revisar. A mí me tocaron dos jugadas en la que son parecidas y una es sancionada con amarilla y otra con roja, se debe de aclarar eso, porque los que salen perjudicados somos nosotros”, reclamó Francisco Palencia, técnico del equipo de Sinaloa.