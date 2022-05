Para Arturo Vidal es un sueño jugar en el América

Agencias

Arturo Vidal, futbolista del Barcelona, sueña con jugar en el América gracias a la relación que mantiene con sus compatriotas Nicolás Castillo, actual jugador de las Águilas e Iván Zamorano, quien estuvo en Coapa entre 2001 y 2002, por lo que anhela algún día pertenecer a la institución azulcrema.

“Claramente, en cada país tengo un equipo preferido. En Brasil tengo al Flamengo, que me encanta. Tengo a mi amigo Rafa que hablamos, me cuenta. Tuve a Renato también.

El América de México. Tengo a Nico Castillo y Zamorano, son equipos que claramente sería un sueño jugar, pero voy viviendo el día a día y si en algún momento se me da jugar en cualquier de esos tres equipos sería espectacular”, declaró el chileno a ESPN.

“Todos sabemos lo que es Boca en Argentina, los jugadores que han pasado por ahí, no tuve la suerte de jugar en La Bombonera, por Colo Colo ni ningún equipo y siempre he querido sentir lo que dicen que se siente. Boca, todos sabemos lo ganadores que son, la gente, sería un sueño, pero estoy tranquilo… claramente Gary me conoce muy bien y siempre hablamos, siempre le pregunto lo que sintió cuando metió los goles a River y cuando vistió la camiseta”. A pesar de sus deseos de volver al futbol del continente americano, Vidal, de 33 años de edad, tiene claro que por ahora su principal objetivo es convertirse en una pieza fundamental en el Barcelona, equipo al que llegó en el 2018.