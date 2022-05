Perdería el debut

Agencias

Diario de Chiapas

Chivas podría comenzar el Torneo Guardianes Clausura 2021 con una baja importante. Isaac Brizuela no estaría a disposición del técnico Víctor Manuel Vucetich debido a una lesión. Durante la pretemporada no fue considerado en los dos partidos amistosos que se disputaron y según fuentes cercanas al vestidor, no ha logrado recuperarse.

El “Conejito” presenta una molestia muscular que ya le impidió participar en los amistosos frente a Santos y Atlético de San Luis. Aparentemente, todavía le falta algo de tiempo para su recuperación total. De esta forma, el “Rey Midas” tendría un problema por solucionar en su alineación inicial, para el partido del próximo viernes ante Puebla.

Desde su llegada al banquillo rojiblanco, Vucetich ha respetado la jerarquía de Isaac Brizuela, uno de los jugadores con más tiempo en el plantel de Chivas y lo mantuvo en el cuadro titular. Jugó como extremo derecho, su puesto natural, pero también fue utilizado como volante interior e incluso como segundo delantero.