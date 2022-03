“Piojo” prefiere regreso de Renato

Agencias

Diario de Chiapas

Miguel Herrera, director técnico del América, aseguró que prefiera de regreso en el club a Renato Ibarra antes que llegue Lorenzo Reyes, pero dejó en claro que ese tema es meramente de la directiva.

“No hay nada real, no sé dónde sacaron eso, sinceramente en este momento no puedo estar pensando en eso me parecería una cosa ilógica decir que vamos a cambiar a Renato Ibarra por Lorenzo Reyes. Yo siempre soy de los que he dicho que yo quiero que regrese; eso será cuando diga la directiva”, dijo Herrera.

“La verdad quiero que regrese y, si tenemos que buscar un contención el día de mañana, eso ya será otra cosa, pero no será por un cambio, pero en este momento sinceramente no hemos preguntado por nadie”, agregó.