Pizzuto no estará en Europa League

Agencias

Diario de Chiapas

Eugenio Pizzuto no tendrá actividad en la primera ronda de la Europa League debido a que el Lille francés no lo registró. Cabe recordar que, el volante mexicano sufrió una lesión de gravedad en su debut con Pachuca en la Liga MX y aunque ya se recuperó, no tiene ritmo futbolístico por lo que la directiva del equipo francés se decantó por no utilizarlo en las primeras seis fechas de la competición.

A pesar de que Pizzuto llegó como una de las grandes promesas al Lille, el mexicano no ha tenido minutos en las primeras fechas de la Ligue 1, de la cual su equipo es líder de la clasificación general. Además, apenas hace una poco más de una semana el club informó a través de su cuenta de Twitter que Eugenio lleva poco tiempo entrenando al parejo de sus compañeros.

Retomando el tema del Lille, los franceses comparten el grupo de la Europa League con tres históricos clubes como el AC Milán de Italia, el Celtic de Escocia y el Sparta Praga de República Checa.