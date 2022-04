Preocupadas por casos de Roland Garros

Agencias

La aparición de cinco positivos antes del inicio de la fase previa de Roland Garros ha puesto en alerta al mundo del tenis antes de arranque la fase final del Grand Slam parisino con la presencia de las mejores raquetas del mundo.

Esa inquietud ha llegado a óídos de Simona Halep, que será la gran favorita al título tras la ausencia de Ashleigh Barty, y que tras proclamarse campeona del Premier 5 de Roma mostró su preocupación ante lo sucedido en París. “Lo he oído antes del partido, y por supuesto que me preocupa. Pero estoy segura de que se tomarán las medidas y estaremos lo suficientemente seguros para estar bien y poder jugar de forma segura. Aún no lo sé porque no estoy allí, pero cuando llegue me haré una idea de la situación”.

La misma opinión tiene Karolina Pliskova, que se retiró durante la final de Roma por molestias físicas y que, pese a todo, tiene previsto estar en París, donde será la segunda favorita al título. “Tienes que poner cuidado dónde vas, y todavía no sabes si lo has podido coger o donde lo puesdes coger y de quién. Creo que esa es la situación ahora. Pero definitivamente no estoy pensando en no ir porque haya varios positivos allí. El plan es ir a Roland Garros”.