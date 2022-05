Ramírez apuntó firme

Agencias

Diario de Chiapas

Después de atravesar un año complejo por los estragos causados por la pandemia del covid-19, la tiradora mexicana Alejandra Ramírez Caballero, abrió el sendero que la llevará a sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, pues visualiza hasta cuatro justa previas a la cita nipona, ya que en el 2020, sólo pudo ver acción en tres competencias internacionales, como fueron el Gran Prix de España, el Grand Prix de Marruecos y la Copa del Mundo en Chipre; ante esta situación su mejor aliada, según ella, ha sido “la paciencia”.

Ramírez Caballero, ha tenido que esperar para estrenarse en el evento olímpico de Tokio, al igual que miles de atletas de todo el mundo, pues el aplazamiento de los Juegos fue inevitable el año pasado, esto debido a los riesgos del coronavirus, un hecho que acompaña en la historia a las cancelaciones de las justas de 1916, 1940 y 1944, que fueron suspendidas por la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Por lo anterior, la tiradora compartió a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que “no hay que dar las cosas por hecho”, frase que acompaña con sus tres deseos para este 2021, como son: salud para su familia, prosperidad personal y deportiva, así como una medalla olímpica. Además, la jalisciense de 23 años, realizó un balance general del año pasado y aseguró que pese a las adversidades y la cancelación de varias competencias, cierra el año “bien”, enfocada en sus entrenamientos para tener un óptimo debut en la capital japonesa, pues nunca dejó de aprovechar el tiempo y ver el lado positivo a esta desafortunada situación de salud mundial.

“No sabes qué va a pasar mañana, por eso hay que vivir más los momentos y ser más agradecidos, porque en el plano deportivo tengo mi lugar en Juegos Olímpicos, competí, entrené, pero la pandemia ocasionó la cancelación; sin embargo, no he perdido mi enfoque, me motiva mucho ir a Tokio y me doy cuenta que soy una persona fuerte”, dijo.

“Sí ha sido un año muy difícil, personalmente, a mí me pegó muy fuerte, pero también me fortaleció, me hizo ver que soy muy afortunada en muchas cuestiones de mi vida y que todo pasa. Mientras estamos en esta situación hay que ver el lado positivo, no estar con la carga de lamentarnos y sobre todo me ha hecho una persona más paciente”, compartió.