Rayo Vallecano: Advíncula comienza por todo lo alto

Por medio de un golazo por parte de Advíncula desde el vértice del área grande, el conocido jugador comienza la temporada con el pie derecho.

Esta jugada en el partido destaco demasiado debido a que le sirvió al Rayo Vallecano para solventar con victoria por la mínima el partido, que se estaba llevando a cabo ante el Albacete de la primera Vuelta. Este encuentro había sido suspendido el pasado 15 de diciembre de 2019 al interrumpirse en el descanso con 0-0 por insultos a Zozulia.

Todo esto ocurrió en uno de los partidos más extraños que se ha vivido a lo largo de la historia del Rayo – Albacete. Recordemos que, ya han pasado 178 días desde que se inició el choque y en medio de todo esto, está una pandemia que como muchos deben saber ha tenido y tiene en vilo al mundo entero. Esto se ve, claramente, reflejado en el caso del fútbol, al ver que este hecho a rodar con gel desinfectante y con mascarillas y guantes.

Claramente, esto último es un gran cambio, sin embargo, las ganas por el juego son lo suficientemente fuerte como para dejar todo esto de lado. En cuanto a los espectadores, en las gradas podíamos encontrar solo periodistas, los futbolistas suplentes y los no convocados. Siendo estos los únicos que tuvieron la oportunidad de disfrutar de partido.

Mientras tanto a las afueras del estadio, se veía uno que otro fanático avispado que desde su balcón gritaba y animaba a su equipo favorito. De igual forma, tenemos los gritos de Paco Jémez azuzando a los suyos, mientras que los locales encerraron desde el inicio a un Albacete que estaba con uno menos.

Eran muchos los aficionados que estaban a la espera de volver a ver el fútbol y el espectáculo que se les ha dado en este partido ha sido increíble. De hecho, a solo 16 minutos estos ya pudieron ver el primer gol de la“nueva era”, un golazo que sin duda pasará a la historia. El mismo se debe al recorte de Advíncula y zurdazo con su pierna menos buena, con la que marcó un chicharro precisamente por toda la escuadra.

Luego de este sorpréndete gol el tiempo pasó volando, hasta llegar al minuto 45 donde aún el Albacete no había disparado ni una sola vez. En este punto, era obvio que Jémez estaba ganando la partida a un Alcaraz que como muchos sabrán ha tenido una temporada difícil con uno menos y luego de tres meses de parón.

De este modo, los tres puntos se quedaron en Vallecas por lo que dejaron al Rayo a tres puntos del Playoff y no solo eso, sino que también con la posibilidad de un ascenso intacto. Todo esto, en una de la temporada más convulsa que podemos recordar, pero obviamente la franja sigue soñando. En lo que respecta al Albacete, este quedó solo con 35 puntos, es decir, tiene los mismos puntos que el Deportivo, lo que quiere decir que marca el descenso.

ElRayo Vallecano se haya llevado 43 puntos, se debe en gran parte al peruano Advíncula. Este joven jugador le otorgó los tres puntos para la tabla del campeonato durante los minutos que tenía para disputarse entre el conjunto Vallecano y el Albacete. La participación del mismo fue muy importante, ya que fue gracias a su golazo que el equipo pudo dejar los tres puntos en el estado de Vallecas.

Algo importante a destacar es que Zozulya que destaco bastante en la ida, pasó desapercibido totalmente. Todo esto en un choque en el que los maños solo tuvieron la oportunidad de achicar balones sin medio y sin hilvanar más de dos pases seguidos. De hecho, en este caso, el delantero no tuvo que aguantar ningún tipo de cántico.

No obstante, este sí que tuvo que soportar a la zaga de un Rayo que no le dejó respirar ni un instante. De este modo, se da lugar a la nueva era del fútbol, con un increíble golazo, donde, aunque, no hubo muchos espectadores, si toda la ilusión por jugar.

