Reciben Seminario de Muay Thai

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Luciano Vargas, presidente de la Federación Mexicana de Muay Thai, fue el encargado de impartir los conocimientos para los alumnos de la Extreme Fight Academy (EFA) de Tuxtla Gutiérrez en materia de Muay Thai, el Kru Vargas externó que este tipo de deporte es de vital ayuda para los jóvenes y adultos; además, enfatizó que las damas son quienes mayor facilidad presentan en el aprendizaje de este arte marcial.

En las instalaciones de la academia EFA en la capital chiapaneca, el presidente de la Federación Mexicana de Muay Thai concentró al grupo de alumnos de la academia, así como chiapanecos amantes a este deporte para compartir conocimientos teóricos y prácticos de esta disciplina.

Al respecto, Luciano Vargas argumentó que “es un poco de Muay Thai moderno como tradicional, es una forma de seguir practicando no solo en Chiapas, sino en todo el territorio nacional. Es bien importante el arte marcial tailandés no solo radica en tirar golpes, hay que cimentar en los chicos los buenos valores, que no todos lo tenemos”.

Bajo la perspectiva de este exponente de la disciplina, señaló que el Muay Thai en México continúa creciendo de una manera acelerada y con ello el crecimiento de agrupaciones que permitirá una mayor calidad para los jóvenes, bajo su razonamiento que la competencia no es mala.

“Hay competencia buena y desleal, si uno está bien cimentado en donde está no ayudará a crecer; es algo que debería ser obligatorio (capacitarse) de manera moral, por la responsabilidad que tenemos como maestros, hoy las redes sociales tienen un gran impacto, nosotros somos un espejo y debemos ser congruentes con lo que decimos y hacemos, es una esencia del Muay Thai” abundó.

Destacó que este tipo de arte marcial es bueno para hombres y mujeres; sin embargo, en especial para las féminas es más fluido aprender el dominio de esta disciplina; “por naturaleza el umbral del dolor de la mujer es más alto y son más aguerridas, nada más basta que entrenen y consigan la perfección” destacó.

Este seminario englobó parte de la historia del Muay Thai, enseñando asimismo poco de técnicas de la disciplina y de cómo reaccionar en situaciones reales; este evento fue supervisado en propias manos de Luciano Vargas y de Adán Castillejos, directos general de EFA.