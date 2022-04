Recibirá el bronce de Lima 2019

Agencias?Diario de Chiapas

La medallista en impulso de bala F54 del Campeonato Mundial de Para Atletismo Dubái 2019, Gloria Zarza Guadarrama, se hizo acreedora a la presea de bronce de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, tras la confirmación del Comité Paralímpico Internacional (IPC) del dopaje de la estadounidense Sebastiana López.

López había recibido la medalla de bronce en Lima en impulso de bala F54, dejando a la mexicana en cuarto lugar, pero tras su positivo a sustancias prohibidas fue despojada de sus medallas y puntos en Juegos Parapanamericanos.

“Fue una noticia que no me esperaba por parte de mi compañera estadounidense, es algo que no les deseo a nadie”, compartió Gloria Zarza, originaria de Zinacantepec, Estado de México.

“Creo que los tiempos de Dios son perfectos, me entregué por completo a esta competencia y esta presea le dio un suspiro aún más, a mis expectativas para estar dentro del pódium en Tokio”, destacó la lanzadora de silla de ruedas, quien en el Mundial 2019 logró el boleto para México a Juegos Paralímpicos, tras conquistar la insignia de bronce.

Gloria consiguió en Lima un lanzamiento de 7.48 metros, su mejor registro de la temporada, mientras que en Dubái registró 7.47 metros.

Recibir este reconocimiento, tras un año de la competencia continental, la anima para continuar con sus entrenamientos diarios, bajo la supervisión a distancia de su entrenador Iván Rodríguez.

“No he bajado la guardia, sigo entrenando con la mira a Tokio y ahora con más ganas que nunca”, concluyó la mexiquense.