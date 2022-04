Recula Andrés Lillini ante prensa

Agencias

Diario de Chiapas

El técnico de Pumas, Andrés Lillini, consideró que su comentario hacia los medios de comunicación y reporteros de la fuente del equipo se salió de contexto y reconoció que esperaba otro tipo de preguntas después de vencer 3-0 a Tijuana en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

“Sí (me arrepiento), porque a lo mejor no tenía que haber dicho nada a nadie y llevarme eso a casa. Cada uno puede preguntar lo que quiera. Yo no cuestioné qué me preguntaron, solamente las situaciones de que uno viene pensando que viene de dar un partido tan bueno”, declaró.

El timonel del equipo auriazul y exdirector de fuerzas básicas del cuadro de la UNAM mencionó que las preguntas más incómodas pueden llegar cuando el equipo tenga su primera derrota en el Guard1anes 2020. “Seguramente cuando pierdo me van a cuestionar mucho porqué se perdió y las formas”.

Lillini habló sobre lo que pasó en la conferencia de prensa y en el cual los encargados del departamento de prensa no cortaron la transmisión. El timonel soltó sin filtros “ Nadie pregunta de futbol, ¡increíble!”.

“Terminó la conferencia. Sacan muchas cosas de contexto. Yo soy sumamente respetuoso. Yo llegué con la adrenalina a la conferencia de prensa de haber ganado 3-0 y de que me pregunten cómo había sido el partido, por qué se ganó, cosas que uno va teniendo en la cabeza para explicar el juego. Uno piensa en situaciones del juego y la verdad es que fueron todas preguntas de las situaciones personales que tienen los chavos y la indisciplina”.