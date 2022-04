Reto grande para “Canelo”

Agencias

Diario de Chiapas

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ofreció una conferencia de prensa previo a su combate del sábado ante el británico Callum Smith en el Alamodome de San Antonio, donde se espera una entrada de 12 mil personas.

“Estamos acostumbrados a los grandes retos y estoy muy motivado, como siempre”, explicó el tapatío. “Viene esta pelea en el 2020, que ha sido un año difícil para todos. Vamos a cerrar el año con broche de oro, ante un gran campeón”, reconoció. “Yo lo sigo disfrutando al 100 por ciento. No se ve la gente en el hotel, los gritos… pero es lo que hago en la semana de la pelea: estoy en mi cuarto, atiendo a los medios y prácticamente es lo mismo, no ha cambiado eso”.

El ‘Canelo’, bastante relajado en la conferencia de prensa, agregó que “todo lo que me genere un riesgo, me gusta. Callum Smith es el número uno en las 168 libras, queremos hacer campaña en este peso, y qué más peleando con el mejor de esta división. Es un gran riesgo para mi carrera, pero también es seguir haciendo historia. Me gustan los retos y estoy listo para tomar las grandes peleas”.

Sobre su rival, el pugilista mexicano contó: “Es un peleador muy alto, tiene muchas cualidades que le hace más completo. Pero yo debo adaptarme a cualquier situación. Tengo la experiencia y las habilidades para sobrellevar eso. Sé lo que tengo enfrente, pero estoy listo para esto”