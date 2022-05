Revela motivos

Agencias

Hugo Sánchez se quedó a una firma de ser el nuevo director técnico de Cruz Azul. Todo estaba encaminado para que el ‘Pentapichichi’ regresara a los banquillos, sin embargo, en 24 horas la directiva cementera cambió radicalmente los planes al reducirle al 50 por ciento el salario que previamente habían pactado.

En declaraciones para ESPN, Hugo Sánchez desmintió que haya querido imponer a su cuerpo técnico e incluso dijo que había aceptado la propuesta que en primera instancia le envió Cruz Azul: “He escuchado opiniones de amigos y colegas que me decían que quería imponer situaciones de contratación de jugadores, cuerpo técnico, todo es mentira, por eso no contesté a tantas llamadas telefónicas, para hacerles saber que todo marchó con la seriedad que debe de ser, para aclararlo aquí. Espero que puedan rectificar en algún momento”

“Todo estaba muy adelantado, el acuerdo económico estaba plasmado en un documento oficial que me enviaron y me entregaron el 29 de diciembre y donde estaban establecidos todas las situaciones económicas para el cuerpo técnico, incluyendo la participación de Óscar Pérez”, reveló Hugo Sánchez.

Tan cerca estuvo de Cruz Azul, que Hugo Sánchez ya había comenzado a planear el Guardianes 2021 junto con el presidente deportivo, Jaime Ordiales. El histórico goleador mexicano solo esperaba los boletos avión para la Ciudad de México, cuando de pronto Ordiales le comunicó que todo se había caído.

“Me ofrecieron un año, no pedí más, dije que con eso era suficiente para ser campeón. Únicamente estábamos a la espera de los boletos de avión, dejamos de pasar un día y el 31 de diciembre Jaime Ordiales me hizo la llamada, porque se vino todo para atrás, porque hubo una reunión en la que la situación económica no daba para lo que pedía, pero si aceptaba el 50 por ciento, podía venir. Sino hubiera existido ese documento hubiéramos podido llegar a un acuerdo, así no se podía aceptar por dignidad”, expresó.

A Sánchez le provocó mucha emoción regresar a los banquillos ocho años después y luego de que no se cerró nada con La Máquina, el estratega se dijo desilusionado: “No estoy molesto, desilusionado un poco porque todo se estaba hablando con cierta contundencia y a Jaime Ordiales le agradezco la confianza, estaba muy adelantada la conversación a sabiendas de que ya era un hecho.