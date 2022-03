Revela Setien a Messi

?Agencias

?Diario de Chiapas

?Quique Setién rompió su silencio dos meses y medio después de su despido en el Barcelona, en una conversación con el ex seleccionador español Vicente del Bosque publicada en el diario El País en la que desveló que en el club azulgrana “no he sido yo mismo”, reconoció que, probablemente “debí tomar decisiones drásticas, pero pensé en el club” y, por encima de todo, se refirió a su relación, que no fue fácil, con Lionel Messi. “Es difícil de gestionar. Ves cosas que no te esperas”, reveló.

?“Creo que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos; hubo otros grandísimos jugadores pero la continuidad que ha tenido él a lo largo de los años no la ha tenido nadie. Si acaso Pelé”, convino el entrenador cántabro, explicando que su día a día con el astro argentino no fue sencilla. “Hay otra faceta, que no es la del jugador, y es más complicada de gestionar, mucho más… Algo inherente a muchos deportistas, como se ve en el documental de Michael Jordan. Ves cosas que no te esperas”.

?Hay jugadores “que no son fáciles de gestionar en muchos sentidos y entre ellos Leo, es verdad… También hay que tener en cuenta que se trata del mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para querer cambiarle! Si allí (en el Barça) le han aceptado durante años como es y no le han cambiado…”, relató el técnico, quien dijo descubrir a un crack “muy reservado”.

?Messi, descubrió Setién, “es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho; mirar sí mira… Después de irme, lo que sí tengo claro es que en determinados momentos debí tomar otras decisiones, pero hay algo que está por encima tuyo: el club. Y hay millones de personas que piensan que Messi, o cualquier otro jugador, es más importante que el club y que el entrenador. Él, como otros, han vivido 14 años ganando títulos, ganándolo todo”.