Revuelta trabaja en casa

Agencias

Diario de Chiapas

Con el objetivo de mantenerse en forma, y cumpliendo con las indicaciones de confinamiento por la crisis del Covid-19, la voleibolista de playa Martha Revuelta Jiménez continúa con su preparación en casa en la Ciudad de México.

“Desde marzo estoy en la Ciudad de México. Aquí he tratado de hacer todo lo que se pueda, al principio salía a correr, pero con el aumento de casos por coronavirus, por precaución, dejé de hacerlo. Nuestro entrenador (Salvador González) nos mandó ejercicios, a los cuales quería que pusiéramos mayor atención para no perder la parte física, porque no es lo mismo el entrenamiento en casa que en el gimnasio.

“Tengo un patio en casa, donde salgo a jugar con la pelota, hago un poco de voli para no perder la técnica, también estamos viendo videos donde hacemos mucho énfasis en nuestra forma de juego y trabajamos con nuestro equipo multidisciplinario en lo psicológico y en la parte de nutrición”, detalló la deportista.

Sobre el posible regreso a la actividad en agosto, de acuerdo al nuevo calendario de eventos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de voleibol de playa (NORCECA), y dependiendo de lo que indiquen las autoridades, la jugadora aseguró que estará lista para ese momento y enfrentar de la mejor manera sus próximas competencias.