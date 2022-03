Rojas no pudo competir

Eduardo Solís

?La segunda fecha de la European Le Mans Series no ha sido como lo esperaba el piloto mexicano Memo Rojas Jr., quien se vio perjudicado por una falla incomprensible en el sistema de gasolina que presentó una fuga en la vuelta de formación.

?Con ello, Rojas, quien iba a arrancar la competencia, tuvo que ver como se daba el inicio de la misma mientras los mecánicos trabajaban para reparar el problema. Memo pudo arrancar la carrera una vuelta después y en el enorme circuito de más de 7 kilómetros de Spa Francorchamps, recuperar una vuelta en competencias europeas es prácticamente misión imposible.

?Luego de las 4 horas de carrera, el DragonSpeed #21 terminó en la posición 14 a 2 vueltas de los ganadores a pesar del trabajo en pista por parte del actual campeón reinante de la categoría. La revancha vendrá pronto para Rojas y su equipo, con la celebración de las 24 Horas de Le Mans el próximo 19 y 20 de septiembre en el legendario trazo de La Sarthe.

?“Fue una carrera muy desafortunada para nosotros con una falla mecánica en el auto al inicio de la carrera. Descubrimos que tenía una fuga de gasolina desde que salimos a la vuelta de formación previo al arranque. Tuvimos que entrar nuevamente a los pits a repararla ya que era muy peligroso y no podíamos iniciar así la carrera, y desafortunadamente y a pesar de que el equipo trató de hacer la reparación lo más rápido posible, tuvimos que arrancar una vuelta después de que había comenzado la competencia. No se pudo reparar a tiempo y perdimos más de una vuelta y en una pista tan larga como Spa, el poder recuperar una vuelta es prácticamente imposible en el formato en el que se corre en Europa, en donde no hay banderas amarillas ni encadenamientos como en América. Muy triste por la situación ya que nuevamente se nos escapa el podio. Bastante frustrante este inicio de temporada por todos los problemas que hemos tenido, pero bueno, con la cabeza en alto vamos a tratar de recuperarnos en la siguiente fecha y a hacer lo mejor que se pueda para el resto del año y las 24 Horas de Le Mans. Gracias a mis patrocinadores Escudería TELMEX, TELCEL, Banorte, Red Bull, Traust, Club Premier, Mecano y 54D”.