Sabe que debe mejorar rumbo a Tokio

Agencias

Diario de Chiapas

Luego de que el Mundial de Australia, celebrado en febrero pasado, fuera la última competencia de Ignacio Berenguer Lleonart, antes de que se declarara la pandemia del covid-19, el velerista regresó a la actividad la semana pasada, esto en el Campeonato Europeo, una experiencia que le dejó ver los detalles a mejorar rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se encuentran a siete meses de distancia.

El especialista en tablavela, aseguró que la competencia en Vilamoura, Portugal, donde finalizó en el puesto 35 de 43, fue una buena reanudación para saber en qué nivel deportivo se encuentra después de nueve meses de pausa, así como detectar los detalles que habrá que mejorar en el agua.

“Estuvo muy bien la competencia, fue la primera competencia después del confinamiento, que fueron ocho meses desde que comenzó a cancelarse todas las competencias, para mí la última fue el Mundial de Australia en febrero y desde entonces no competía con más personas; fue una regata para ver en qué nivel estoy, qué cosas tengo que mejorar con la mira a Tokio con base en los resultados y qué necesito para que me vaya muy bien”, explicó para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Berenguer Lleonart aseguró que lo que más trabajo le costó en Portugal fue adaptarse a competir a bajas temperaturas y retomar el ritmo, pero detalló que las condiciones del mar y del viento son similares a las que le aguardan el próximo año en Tokio, por lo que competir en esas circunstancias y con competidores de alta categoría fue un buen entrenamiento.

“Lo que más trabajo me costó fue la adaptación al ritmo de competencia porque sí me faltó, el mar es más agresivo y con el frío, yo suelo competir en calor y la adaptación al clima es complicado, lo bueno es que para Tokio va a hacer calor, fue un lugar muy bueno para navegar porque es similar a las condiciones de Tokio en cuanto al mar y el viento.

“Me fui de Europa contento sabiendo que todavía tengo el nivel y puedo estar adelante, nada más tengo que mejorar detalles y seguir entrenando para sacar un buen lugar en Juegos Olímpicos”, mencionó.

Emocionado por retomar el camino olímpico

Ignacio Berenguer arrancó el 2020 con el pie derecho, luego de que en enero le pusiera su nombre a la plaza en su especialidad para los Juegos Olímpicos; sin embargo, ante el aplazamiento del magno evento, el mexicano aseguró que el ánimo no decae y se encuentra emocionado por retomar su camino de preparación para dar un buen papel en la capital japonesa.

“Estoy muy emocionado, tenía muchas ganas de volver a competir porque eso es lo que más me gusta y siempre sacar el mejor resultado posible; fue un año bastante difícil para todos, para mí al principio fue muy bueno porque logré ser seleccionado a los Juegos Olímpicos, tenía todos mis planes para competir en verano y ya que todo cambió, me costó un poco de trabajo volver para seguir entrenando un año más, pero la motivación fue clave y que haya competencias me motiva aún más”, expresó.