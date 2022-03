Se enfocan en Querétaro

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

?De nueva cuenta, los pilotos Hugo Oliveras, Santiago Tovar y Rubén Pardo, de la categoría Peak correrán una doble fecha puntuable el fin de semana del 27 y 28 de noviembre; mientras que Giancarlo Vecchi, de la categoría FB y BOHN Mikel’s Truck sostendrá la semifinal del campeonato NASCAR Peak México Series 2020, ese mismo sábado en el autódromo queretano del Eco Centro.

?Tovar, Pardo y Oliveras se encuentran colocados en las posiciones 7, 8 y 9 respectivamente, en la tabla del campeonato, que en medio de la pandemia por la Covid – 19 los ha obligado a experimientar nuevos formatos de competencia a los cuales han sabido responder de forma interesante.

?Tal es el caso de estas fechas dobles en las que tanto pilotos como ingenieros y el equipo en general tienen que pensar detenidamente las estrategias para la primera carrera y así contar con la posibilidad de concluir con el auto entero para poder dar la pelea al día siguiente y continuar en la sumatoria de puntos.

?Hugo Oliveras, piloto del auto #11 de Monster Energy – 3M – Quaker State – Freightliner – JM Display, es el claro ejemplo de ello, pues tras una cirugía de alto riesgo a la que fue sometido hace ya casi un año, ha logrado posicionarse en el top ten de la competencia.

?“Este es un logro que me tiene muy contento porque al inicio de la temporada no me imaginaba siquiera sobre el auto, dando pelea junto con pilotos cuyas capacidades tras el volante están al 100 por ciento. Hoy no quitamos el pie del acelerador así que vamos a Querétaro a darlo todo para hacernos de puntos importantes en estas dos próximas carreras, en las que esperamos poder subir al pódium”, comenta Hugo Oliveras, propietario del equipo HO Speed Racing.