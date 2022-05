Se lamentan en Barcelona

Agencias

Diario de Chiapas

Quique Setién avisó de la dificultad del partido frente al Athletic, se mostró esperanzado en que de Jong, a quien considera “muy importante” en sus planes, esté en disposición de reaparecer antes de acabar la Liga y mantuvo que el FC Barcelona tiene “todas las opciones” para conquistar el campeonato… Aunque no pasó por alto, con agilidad, la polémica que acompañó al triunfo del Real Madrid en San Sebastián.

“Todo el mundo vio el partido y sacará sus conclusiones”, aseveró el entrenador del Barça, quien se preguntó en voz alta “por qué unas acciones se revisan y otras no, en unos partidos sí y en otros no”.

Futbolísticamente, el técnico azulgrana admitió ser consciente de haberse quedado, prácticamente, sin margen de error y sabedor de que cada partido es una final se debate entre las necesarias rotaciones para mantener frescos a sus jugadores o, en esta situación actual, apostar sin disimulo por su columna vertebral más experimentada y que le ofrece mayores garantías.

“Ya dije que hay cosas que no podemos controlar, que no dependen de nosotros. El partido del Real Madrid ayer todo el mundo vio como fue y sacará las valoraciones que entienda oportunas”.

“El VAR es una herramienta que nos puede hacer mejores, seguro… Lo que hay que hacer es usarla en la medida que nos otorga una visión mucho más certera. Lo ideal es poder valorar jugadas con la opción de verlas desde diferentes ángulos”.

“Nosotros nos centramos en lo que podemos controlar. Hay cosas que no puedes controlar y debemos pensar en nuestros partidos en el campo. A veces puedes estar contento o no, puedes pensar en una injusticia en un momento determinado… Hay cosas que no cambian porque la polémica es inherente al fútbol”, señaló el estratega del conjunto catalán.