Se solidariza dueño

Agencias

Diario de Chiapas

Para el propietario de Las Vegas Raiders, Mark Davis, la temporada del 2020 será de todo o nada, en términos de asistencia de espectadores.

En un reporte publicado por The Athletic, Davis expresó que no asistiría a los partidos de los Raiders si los fanáticos no pueden asistir por restricciones debido a la pandemia de coronavirus.

“Yo no iré si los aficionados no pueden ir, y según parece ahora, no habrá fanáticos en nuestros partidos”, dijo Davis, de acuerdo al reporte. “Es todo o nada, para mí. O estarán allí todos los fanáticos, o ninguno. … No le puedo decir a un aficionado que no puede ir al partido inaugural en un estadio que ayudaron a construir mediante sus [licencias de asiento personales]. No les diré que no pueden ir, pero los demás sí… y, ah, por cierto, no se preocupen porque podremos anunciar sobre sus asientos”.

Los propietarios de la NFL votaron 31-1 en favor de bloquear las primeras ocho filas de los asientos más cercanas al campo de juego, según reporte de Pro Football Talk, para disminuir el riesgo de contagio entre jugadores, coaches y empleados del equipo, y aficionados. Davis fue el único que votó en contra de la propuesta.

“Hemos vendido toda la capacidad, así que no tenemos dónde colocar a esos 8,000 fanáticos”, dijo Davis a The Athlethic.

El Las Vegas Review-Journal reportó este sábado que los Raiders no se habían sumado hasta el momento al grupo de equipos que había anunciado de manera oficial una capacidad reducida para sus partidos de local para la temporada, y que no se había tomado ninguna decisión oficial hasta el momento. Clubes como los Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens anunciaron, hace algunos días, esa medida de reducción de capacidad en sus respectivos estadios.