Señalan a Maradona de nuevo

Agencias

Diario de Chiapas

Aunque le reconoció su calidad como jugador y líder de la selección de futbol de Argentina, como persona es de lo más desagradable, señaló el ex árbitro mexicano Edgardo Codesal respecto a Diego Armando Maradona.

“Siempre contemplé lo que era como futbolista, pero como persona es de lo peor que conocí en mi vida”, dijo a una radiodifusora de su país.

El ex titular de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) recordó una anécdota de lo que representaba Maradona para su representativo nacional en la Copa del Mundo Italia 90.

“En 1990, contra Rusia, Argentina no salía al campo y los jueces me apuraban y la FIFA también, voy al vestuario y le digo a (Salvador) Bilardo que debían salir para evitar la multa. Me responde que no sabía si salían porque estaban esperando a Diego, que no sabía si iba a jugar”, contó.

El exjuez agregó que al fondo del vestidor vio a Maradona, “tenía el tobillo como una pelota y piden vendarlo a 90 grados con la pierna extendida. Salió al complemento y fue el mejor de la cancha”.

“Era un líder total, transmitía todo dentro del campo, como jugador, todos mis respetos y admiración. Vi cosas increíbles por parte de él, como jugador un crack, como persona, despreciable”, sentenció.

Codesal dirigió la final de esa justa mundialista entre Alemania y Argentina, duelo en el que los germanos lograron el título gracias a un penal polémico.