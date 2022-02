Siboldi no se dejará

Agencias

Luego del incidente que protagonizó con el mediocampista de Tigres, Guido Pizarro, el estratega de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, aseguró que él no se va a quedar callado si alguien llega a gritarle.

“No pasa nada, son cosas de la cancha y ahí se quedan. A raíz de los penales se suscitaron gritos y no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar”, dijo.

“Simplemente fueron intercambio de palabras, pero es futbol y se queda en la cancha, no hay ningún problema. A nadie le gusta perder y estos partidos son así,, no son amistosos, es la palabra, pero no tienen nada de amistosos”, expresó en declaraciones a TUDN.

Sobre el encuentro, el timonel cementero dijo que sin duda fue un cotejo cerrado y prueba de ello es que en el tiempo regular los goles cayeron en jugadas a balón parado.

“Un partido muy parejo, un rival muy difícil, un gran equipo Tigres, un gran cuerpo técnico el que tienen, creo que fue un partido parejo que los goles cayeron a balón parado porque fue un partido muy parejo, muy cerrado”, añadió.

El exjugador de Cruz Azul, ahora con Tigres, Javier Aquino, participó en el intercambio de palabras entre fubolistas celeste y felinos al final del duelo en Semifinales de la Copa por México, y le recordó, al club del que es canterano, que tienen años sin conseguir un campeonato de liga.