Solicita recurso el COM

Agencias

Diario de Chiapas

Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que hará las gestiones necesarias para que los deportistas tengan el apoyo necesario en su camino a los Juegos Olímpicos de Tokio, y ante la inminente desaparición del Fodepar, por lo tanto, el Comité Olímpico Mexicano (COM) aprovechó el momento para recordarle al gobierno federal que necesita 50 millones de pesos para los gastos que realizarán en ese evento.

“La Delegación Mexicana que nos representará en la justa veraniega se calcula en alrededor de 150 deportistas, de los cuales más de la mitad ya están clasificados entre ellos se encuentra el equipo de beisbol y softbol femenil, y el resto tendrán que asistir a los procesos clasificatorios en los próximos meses, por lo que se calcula que la inversión que se tendrá que realizar por parte del COM, para el tema de la logística, uniformes, viáticos, implementos y material deportivos, exceso de equipaje, etc., será de alrededor de 50 millones de pesos, por lo cual es primordial sumar esfuerzos por el bien de nuestros atletas”, informó en un comunicado del COM.

La Conade, que dirige Ana Guevara, no le ha otorgado presupuesto al Comité Olímpico Mexicano, incluso en agosto del 2019, la Secretaría de Educación Pública autorizó otorgar 50 millones de pesos al COM para gastos de operación del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, sin embargo, ese recurso nunca les llegó, y las instalaciones deportivas tuvieron que ser cerradas por un tiempo tras falta de presupuesto. Ahora el COM solicita de nuevo que sean incluidos en el apoyo que dará AMLO para los deportistas de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

México en toda su historia ha obtenido 68 medallas olímpicas, de las cuales 13 han sido de oro, 24 de plata y 31 de bronce.