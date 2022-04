“Soy el mejor del mundo”: Álvarez

Agencias

?Saul ‘Canelo’ Álvarez aseguró que su triunfo ante el británico Callum Smith viene a denostar que es el mejor boxeador del mundo en la actualidad. Entrevistado tras su triunfo en el Alamodome, en San Antonio, Texas, Álvarez indicó que “siempre me gusta en el primer round ver qué muestra y, después, empezar a atacar. Smith es muy fuerte, mis respetos, pero por algo soy el mejor del mundo”.

?El tapatío destacó que, a pesar de tener más de un año sin pelear, su rendimiento no se vio mermado ante Smith. “Tenía 13 meses sin pelear, hice un buena pelea ante un boxeador de mayor peso, Smith es un gran boxeador y es un gran receso. Esta es la era del Canelo”, advirtió.

?Saúl confesó que se siente más cómodo peleando en la división de las 168i libras: “Me siento muy fuerte en este peso, no me desgasto, me vi muy fuerte y, después de 13 meses sin pelear, tengo mucho que demostrar.

?“Es uno de mis mejores triunfos, quiero unificar en este peso y éste es el rimer paso, vamos por más”, subrayó. Y agregó: “mi meta es unificar todos los títulos de las 168 libras, quien esté ahí, vamos a ir por él”.

?Por último, sobre la posibilidad de volver a pelear contra Gennady Golovkin, indicó que “he probado que he peleado con los mejores y si se tiene que dar la pelea con Golovkin, está bien, pero que quede claro que yo no le doy la vuelta a los retos, quiero seguir siendo el mejor”.