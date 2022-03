Sporting vuelve a la carga

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Magno Sporting regresó a lo más alto del Torneo de la Liga Palapa Fut 7 al proclamarse campeón sobre su similar de La Cock-T, escuadra que vendió cara la derrota y hasta el último momento vio perdido el título con marcador de 5-4.

Las dos escuadras reportaron en tiempo y forma a la cancha Seven: Futbol de Altura de la capital chiapaneca y así lidiar esta batalla que resultó trepidante de principio a fin, donde hubo volteretas en el marcador, mucha intensidad y alguna que otra gresca que no pasó a mayores, pero con el resultado de Magno Sporting como el nuevo monarca.

La historia para Magno comenzaba de manera excelente en este partido, pese a no ser el más insistente al ataque, pero sí fue más contundente que La Cock-T, quienes mientras ellos fallaban veían como su rival se ponía al frente en el marcador hasta por dos goles a cero.

Mario Ruiz fue el encargado de inaugurar la pizarra donde en una pelota parada, un poco más allá del medio campo, decidió disparar directo a meta y entre el mar de piernas no supo que hacer el portero de La Cock-T y se le escabulló la pelota para el 1-0. Posteriormente Karim Zenon ponía las cosas 2-0 en un buen disparo que fusiló por completo al portero.

Las cosas no parecían pintar bien para La Cock-T, que pese a tener más la pelota, no podía anidarla en la portería rival, eso hasta que llego por fin una bola a Erick Nuricumbo, quien por fin no perdonó y logró anotar para poner los cartones 2-1 justo para el medio tiempo.

El duelo pasó a su segunda mitad y ambos cuadros no se guardaron nada, se abrieron completo al ataque, dejando así los espacios para ver una lluvia de goles en esta mitad.

La Cock-T parecía despertar, porque con Arturo Castillejos se encontró el gol de la igualada, pero no quedó ahí, ya que minutos después llegaría Erick Nuricumbo a firmar el 3-2 para así dar vuelta al marcador, pero fue ahí donde reaccionó Magno Sporting y con Karim Zenón hicieron el 3-3.

La Cokc-T no se rendía y todavía tenía pilas suficientes para ir al ataque, que para su buena fortuna encontraron el 4-3 con Mauricio Martínez. Magno Sporting dio confianza a hombres de recambio y para su buena fortuna dieron resultados, primero Mauricio D’Gómez que vino de la banca y aprovechó su buen estado físico para encontrarse con una pelota que alcanza a desviar para anidarla a la portería y hacer el 4-4.

Con algunos minutos todavía en el reloj, fue turno para que entrara Pablo López por parte de Magno Sporting, elemento que tampoco defraudó y en cuanto vio una oportunidad de disparar a portería así lo hizo y para su fortuna clavó el balón a las redes para hacer el 5-4.

La Cock-T echó toda la carne al asador, pero ya con escaso tiempo en el reloj, no pudo hallar más la portería enemiga, para así escuchar el silbatazo final que daba como ganador y nuevo campeón a Magno Sporting.