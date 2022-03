Strasburg a lista de lesionados

Agencias

Los Washington Nationals han colocado al lanzador derecho Stephen Strasburg en la lista de lesionados de 10 días con neuritis del túnel carpal en la mano de lanzar, según anunció el equipo el sábado.

Strasburg abandonó el partido del viernes por la noche después de haber hecho solo 16 lanzamientos. El mánager de los Nacionales, Dave Martínez, dijo después de la victoria 15-3 sobre los Baltimore Orioles que Strasburg fue retirado debido al problema persistente en el nervio persistente de su mano derecha.

“No me gustó lo que vi”, dijo Martínez. “Le dije en ese mismo momento, ‘Oye, no quiero que continúes ahora’. Hablé con él después de que salió del juego y le agradezco que haya intentado lanzar con ese problema. Pero no quiero que esto se convierta en un problema mayor si algo sale mal”.

Strasburg estaba sacudiéndose la mano en el montículo antes de caminar hacia el dugout.

“No quiero verlo por ahí sacudiendo su mano con dolor”, dijo Martínez. “Así que creo que lo mejor ahora es descansarlo un poco y ver si podemos arreglar esto”.

Strasburg había comenzado tarde la temporada debido al problema de los nervios. El viernes fue solo su segunda apertura en 2020, y tiene marca de 0-1 con efectividad de 10.80.

Ramón Laureano, jardinero central de los Oakland Athletics, logró que su suspensión se redujera de seis a cuatro juegos, tras apelarla.

El dominicano fue castigado por su participación en una riña en que se vaciaron las bancas durante un juego contra los Houston Astros.

Las Grandes Ligas informaron que se había llegado a un arreglo y que los Athletics fueron informados de la decisión. Laureano comenzó a purgar el castigo el viernes por la noche y se perderá la serie del Puente de la Bahía ante los San Francisco Giants, que consta de tres juegos.

Luego de perderse el duelo del lunes en Arizona, Laureano podrá participar en el compromiso del martes, también contra los Diamondbacks.