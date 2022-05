Suma puntos Benito Guerra

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

El piloto mexicano Benito Guerra patrocinado por Telcel, Ping Communication, Tech Mahindra y el Estado de Guanajuato finalizó el Rally México en la quinta posición de la categoría WRC3 durante su primera participación en el Campeonato Mundial de Rallies 2020, con lo que consiguió los primeros puntos de la temporada.

Guerra tuvo una jornada complicada en el rally de casa, pues a pesar de posicionarse el jueves en los tramos callejeros de Guanajuato como el mexicano más rápido, los problemas con el pedal del acelerador y caja de velocidades de su Skoda Fabia R5 dificultaron la carrera el día viernes. Derivado de ello, Guerra abandonó para reengancharse en la modalidad de “Super Rally” el sábado y demostró que, a pesar de perder la posibilidad de un podium, estaba a la altura para lograrlo.

“Fue un rally muy complicado para nosotros, me dolió no poder tener el coche al cien para el rally de casa porque hubiéramos demostrado de lo que somos capaces. No puedo decir que estoy contento porque no lo estoy, me habría encantado demostrar y pelear contra los extranjeros que vinieron a esta fecha”, declaró Guerra.

En los tramos sabatinos, Benito Guerra marcó dos scratches en su categoría en las etapas de Guanajuatito y Alfaro; mas en la etapa de Derramadero, los problemas con la caja de velocidades se hicieron presentes una vez más, lo que ocasionó la pérdida de control del auto y el choque contra un árbol.

“Siento que hubiéramos podido ganar el WRC3, creo que estaba a nuestro alcance. Ganamos algunos tramos con el coche estando mal de la caja. Esperamos que tengamos más éxito en la carrera que siga” añadió Guerra.

Con la terminación anticipada del Rally México debido a la pandemia de coronavirus, la posibilidad de recortar tiempos en los tramos del domingo se vio anulada. A pesar de no obtener el resultado deseado, Benito Guerra se mostró feliz por el apoyo recibido de la gente:

“Sin duda es alentador ver las muestras de cariño de la gente, cuando ves las banderas mexicanas hondear en los tramos. Gracias a todos por su cariño y apoyo incondicional. Y por supuesto, agradecer a mis patrocinadores, tenemos una larga lista, ya que sin ellos esto no sería posible”.

Por ahora Benito Guerra y su navegante Dani Cué esperarán la decisión que emita la Federación Internacional de Automovilismo acerca de la nueva fecha del Rally de Argentina para continuar con su participación en el Campeonato 2020.