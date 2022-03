“Tecatito” en duda vs. Japón

Agencias

Diario de Chiapas

La Selección Mexicana llegará mermada para el partido contra Japón, luego de que Jesús Manuel Corona es duda para este duelo amistoso, mientras que Héctor Herrera está descartado. Gerardo Martino, técnico del ‘Tri’, manifestó que no arriesgará a ninguno de sus futbolistas y si no están al 100 por ciento no verán minutos este martes.

En conferencia de prensa el ‘Tata’ Martino habló sobre la situación del ‘Tecatito’ Corona y dejó en claro que no tomará riesgos ante cualquier lesión, para que puedan regresar en buena forma a sus respectivos clubes. “Está siendo evaluado por los médicos, lo vamos analizando desde el sábado, pero esperaremos al día de mañana. En ningún caso correremos algún tipo de riesgo y él entra en ese grupo” dijo.

Recordar que Corona salió del juego contra Corea del Sur por molestias físicas, mismas que todavía presentaría este lunes y dependerá de su evolución si juega el martes. En esa misma línea, Martino expresó que tomará en cuenta dos conceptos para armar su once ante Japón. “Los elegiremos bajos dos conceptos, que estén al cien y segundo no correr ningún tipo de riesgo porque es un juego amistoso y la prioridad es que jueguen pero que también regresen en buenas condiciones. Entonces si entendemos que corren riesgo, entendemos que en estos juegos no formen parte del partido”, declaró.