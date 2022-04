Tienen buen estatal

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Con la participación de 90 artemarcialistas se llevará a cabo el Torneo Estatal de Poomsae 2020, el cual organiza de manera virtual la Asociación de Taekwondo y Deporte Escolar de Chiapas (Atkddech).

Los procesos no pueden detenerse y es por eso que los organismos buscan las alternativas, que quizá pueden no ser las mejores, pero que les permiten adaptarse y trabajar sobre el tiempo para buscar no perder el año; por ello la modalidad de formas encontró esta posibilidad para analizar el nivel de los mejores exponentes de las formas en Chiapas y conformar el equipo estatal para las competiciones que puedan realizarse este año a nivel nacional e internacional.

Al respecto, el presidente de la Atkddech, Walter Abarca Cabrera, informó que el objetivo del evento es mantener activos a las y los artemarcialistas durante esta contingencia sanitaria: “Hemos tenido una gran respuesta, hoy la salud es un tema principal, en coordinación con entrenadores de diferentes municipios estamos llevando esta competencia de formas”.

Detalló que las y los competidores enviaron su video de la forma correspondiente a su grado y los ganadores se llevarán una medalla conmemorativa: “Vamos a premiar a los tres lugares, se darán a conocer este miércoles a través de nuestra página de facebook de Atkddech”.

Abarca Cabrera señaló que el certamen Estatal contribuirá a mantener motivados a niños y niños: “Hay que seguir las recomendaciones del sector salud, mantenernos en casa y sobre todo estar practicando nuestro deporte de manera segura”.

Acerca de las siguientes actividades de la Atkddech, el presidente de la agrupación expresó: “Estaremos muy pendientes de las autoridades, el taekwondo no se detiene, las y los entrenadores están siendo supervisando los entrenadores desde plataformas digitales”