Tokio 2020, en vilo

Japón y el Comité Olímpico Internacional siguen viviendo de espaldas a las recomendaciones de la OMS. Este viernes llegó la antorcha olímpica procedente de Grecia, en un acto que fue íntimo.

La llegada se produjo en la Base de Matsushima, de la Fuerza Aérea de Japón, a primera hora de la mañana. La antorcha realizará su recorrido por el país sin presencia de público, aunque la opinión del COI comienza a variar.

El presidente del COI, Thomas Bach, ha reaccionado en unas nuevas declaraciones en las que admite que están considerando “diferentes escenarios” para la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano. Aunque “somos contrarios a lo que han hecho muchas otras organizaciones deportivas o ligas profesionales en el sentido de que estamos todavía a cuatro meses y medio del momento olímpico. Esas valoraciones las realizó en NY Times. “Sería prematuro y nada responsable ahora comenzar a especular o tomar una decisión sin tener en cuenta las recomendaciones del grupo de trabajo que se ha puesto en marcha en nuestro organismo”.

Mientras, el Comité Olímpico Noruego ya se ha pronunciado de manera oficial ante el COI solicitando el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Verano.

Otro movimiento en contra del proceder nipón lo ha dado la Federación Internacional de Golf. Este viernes ha paralizado el sistema de clasificación de jugadores que irían a disputar el torneo olímpico de la modalidad. La paralización de los torneos del circuito mundial provoca a su vez la congelación del ranking.

Los motivos del COI

Pese a los llamamientos cada vez más numerosos para aplazar el evento en plena pandemia del coronavirus, el Comité Olímpico Internacional (COI) sigue aferrándose a la idea de mantener los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, a cuatro meses de la ceremonia de apertura.

El sábado, la poderosa Federación Estadounidense de Atletismo estimó que sería preferible aplazar los Juegos de Tokio, sumándose así a otras organizaciones que en las últimas horas también lo solicitaron, como el Comité Olímpico Noruego o las Federaciones de Natación de Estados Unidos y Francia.

¿A qué se debe una actitud así como otros grandes eventos, como la Eurocopa o la Copa América de fútbol, han sido ya aplazados?

. Queda margen de tiempo:

“No sabemos cuál será la situación” en cuatro meses, ha recordado esta semana el patrón del COI, Thomas Bach, esperando así que la evolución haya mejorado sensiblemente de aquí al 24 de julio, fecha de la apertura olímpica. Por ello considera que una decisión ahora sería “prematura”.

El francés Jean-Christophe Rolland, presidente de la Federación Internacional de Remo (FISA), preguntado por la AFP, dijo “comprender” y apoyar esta decisión: “Estamos todavía lejos del 24 de julio. Ante esta crisis totalmente inédita, nadie puede predecir con seguridad su evolución y son posibles numerosos escenarios”.

. El peso de los Juegos Olímpicos:

Para Patrick Clastres, director del Centro de Estudios Olímpicos y de la Globalización del Deporte en la Universidad de Lausana, el principio de la perioicidad de cuatro años es “tan importante como el de la atribución de los Juegos Olímpicos a una ciudad diferente o incluso el de antes del amateurismo: una marca de fábrica que distingue a los Juegos Olímpicos de todas las demás competiciones mundiales”.

“Tiene un valor simbólico inmenso si los Juegos Olímpicos son aplazados o cancelados”, señala Nathalie Nenon-Zimmermann, directora general en París de la agencia de marketing deportivo Only Sports & Passion, especialista en el deporte olímpico.

De hecho, incluso después de la crisis financiera de 1987 o la guerra del Golfo en 1991, que hizo temblar el mundo, los Juegos Olímpicos de 1988 y 1992 se celebraron. Únicamente las dos guerras mundiales causaron la anulación de los Juegos Olímpicos de 1916, 1940 y 1944.

. Las consecuencias financieras:

El COI redistribuye a las organizaciones deportivas y a los deportistas el 90% de sus ingresos, que en el caso de los últimos Juegos Olímpicos de Rio-2016 alcanzaron los 5.700 millones de dólares.

El ecosistema de los Juegos Olímpicos está formado también por los difusores de televisión y los patrocinadores, que han invertido mucho dinero en el COI y en el Comité de Organización.

. Un proceso de decisión diluido:

Aunque la decisión formal corresponde al COI, el gobierno japonés tendrá la última palabra, junto al Comité de Organización Local y los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

. La cuestión de los deportistas:

Algunos atletas de primera línea como el francés Kevin Mayer (decatlón) o la griega Ekaterini Stefanidi (salto con garrocha) piden al COI que aplace los Juegos Olímpicos por el riesgo sanitario.

El COI y las federaciones internacionales se enfrentan también a un problema espinoso: el 43% de los deportistas previstos en el evento no están por ahora clasificados. Además, añadiéndose a las dificultades para entrenar, está que la lucha antidopaje también se ha visto afectada, lo que presenta un problema de igualdad entre los deportistas.

. Los grandes preparativos:

Acoger los Juegos Olímpicos conlleva muchos desafíos organizativos para el país anfitrión (transporte, alojamiento…).

Numerosas instalaciones construidas para los Juegos Olímpicos deben ser puestas a disposición de otros usos al final del evento.

Es el caso de los alojamientos de la Villa Olímpica, donde se espera alojar a más de 11.000 deportistas, que deben ser cedidos a sus propietarios.

“La Villa Olímpica es un problema entre otros miles”, subraya Jean-Loup Chappelet, profesor del Instituto de Altos Estudios en Administración Pública (IDHEAP) de Lausana y especialista en el COI. “Pero es el primer ministro Shinzo Abe el que desbloqueará los presupuestos necesarios para tomar medidas legislativas”, estima.

Voces autorizadas

“Los Juegos Olímpicos de Tokio deberían posponerse”, según la opinión de Kaori Yamaguchi, antigua medallista japonesa de judo, y que de este modo se ha convertido en el primer miembro del comité organizador de los JJOO que pide abiertamente el aplazamiento de la gran cita deportiva del 2020 a causa de la pandemia del coronavirus. Estas declaraciones han sido recogidas por el portal ‘Nikkei Asian Review’. La exdeportista y ahora dirigente local argumenta que los atletas están en estos momentos en situación de riesgo para poder entrenarse pensando en el gran evento de Tokio de este verano.

Yamaguchi, medalla de bronce en judo durante los juegos de 1988 en Seúl, discrepa de sus compañeros del comité organizador quienes siguen apostando abiertamente para mantener los Juegos en las fechas originales, precisamente en el día en el que ha llegado a Japón la llama olímpica procedente de Grecia. El COI “está poniendo en riesgo a los atletas”, añadió Yamaguchi quien aseguró que defenderá su posición en la reunión del comité prevista para el viernes de la próxima semana. “Por lo que puedo ver en los noticiarios que salen de Estados Unidos y Europa, no creo que la situación permita que los atletas continúen entrenando de forma habitual”, agregó.

Críticas al COI

“Al pedirles que entrenen en estas condiciones, el COI se está ganando las críticas puesto que no pone en primer lugar la salud de los deportistas. A diferencia de otros eventos deportivos, los Juegos Olímpicos simbolizan el ideal de que los deportes traen la paz mundial y no podemos celebrarlos si el mundo entero y sus personas no pueden disfrutar con ellos”, añadió Yamaguchi. “Lo que más me asusta es que forzamos hacer los Juegos y luego la gente nos cuestiona y nos diga por qué los hemos hecho”, se cuestiona la exdeportista japonesa.

En su opinión “si ahora hay una razón que impide que el COI tome una decisión, debería por lo menos indicar una fecha límite porque un anuncio repentino, como el traslado del maratón a Sapporo, no es aceptable en estos momento”, matizó de forma contundente.

Admiten posibilidad

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, ha admitido que el organismo maneja “distintos escenarios” para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero mantiene que a cuatro meses de la fecha prevista “sería irresponsable” tomar ahora una decisión.

“Por supuesto que estamos considerando distintos escenarios, pero, al contrario que muchas otras organizaciones deportivas o ligas profesionales, estamos a cuatro meses”, recordó Bach en declaraciones el New York Times.

Bach destacó que otros organismos son optimistas, como demuestra que estén posponiendo sus competiciones a abril o mayo, mientras que los Juegos serían a finales de julio.

Cualquier decisión sobre los Juegos se tomaría según criterios sanitarios, nunca, dijo, “por intereses financieros”. El presidente del COI indicó que “sería irresponsable establecer una fecha o tomar una decisión en este momento”.

Primeros reclamos

Hace poco más de una semana, cuando la crisis epidemiológica por el coronavirus comenzó a impactar en territorio estadounidense, fue Donald Trump el que dio su opinión sobre la realización de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Tal vez, y esto es solo mi idea, tal vez retrasarlos un año, si es posible. Es una pena… porque realmente construyeron edificios magníficos, pero yo prefiero retrasarlos a que tener estadios vacíos”, dijo el presidente de los Estados Unidos, una personalidad que no tiene injerencia en el mundo olímpico, más allá del peso de su palabra por ser el líder de la potencia máxima del deporte en el mundo.

En las últimas horas, y con el creciente brote de COVID-19 que se está esparciendo por gran parte del planeta- el epicentro está en Europa pero en Norteamérica los casos de muertos e infectados van en ascenso- las dos federaciones deportivas más importantes del deporte en los Estados Unidos se pronunciaron a favor que los Juegos Olímpicos sean postergados.

Tanto USA Swimming -federación de natación- y USA Track & Field -la entidad a cargo del atletismo estadounidense- le solicitaron al USOPC -Comité Olímpico y Paralímpico de EEUU- que cuide a sus atletas. Ante esta requisitoria, Sarah Hirshland, la directora ejecutiva del Comité Olímpico de Estados Unidos, confesó que no habrá atletas de su país en Tokio 2020 si no reciben por parte de las autoridades correspondientes la más completa seguridad para la salud de los participantes.

“La decisión sobre los Juegos no recae en nosotros. Eso recae en la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno japonés y el Comité Olímpico Internacional (COI)”, mencionó Hirshland en una videoconferencia que mantuvo junto a Susanne Lyons, presidente de USA Team, para la prensa internacional. “En ningún caso enviaríamos a nuestros atletas en peligro si no fuera seguro. Como estadounidenses en este momento, nuestra prioridad número uno debe ser la salud y la seguridad de todos y detener la transmisión de este virus”, agregó la CEO el Comité Olímpico estadounidense.

¿Qué dijo la federación que reúne a los mejores nadadores del mundo? “Todos los atletas han experimentado interrupciones inimaginables, pocos meses antes de los Juegos Olímpicos, lo que pone en duda la autenticidad de un campo de juego nivelado para todos. Nuestros atletas están bajo una tremenda presión, estrés y ansiedad, y su salud mental y bienestar deben estar entre las más altas prioridades”, cita un fragmento del comunicado de USA Swimming, que en el mismo escrito pide por la postergación de Tokio 2020.