Tras vencer al covid-19 Paola Espinosa mantiene objetivo de Juegos Olímpicos

Agencias

Diario de Chiapas

Las buenas noticias llegaron para Paola Espinosa Sánchez, pues este miércoles la clavadista anunció que venció al covid-19, después de “semanas difíciles en casa”, para lograr su completa recuperación y salir avante de la enfermedad, de la cual, añadió, su pequeña hija Ivana también resultó infectada.

A través de un comunicado, la doble medallista olímpica detalló que, aunque tomó las medidas precautorias, resultó positiva al realizarse la prueba de coronavirus. Explicó que al principio no tuvo ningún síntoma, pero con el paso de los días presentó un cuadro leve de neumonía.

“Tras conocer casos cercanos, me hice el examen, salí positiva y me aislé en casa. Al principio no tenía síntomas, pero conforme pasaron los días, tuve algunas complicaciones que he ido superando, como un cuadro leve de neumonía, que me fue tratada oportunamente y no he tenido mayor complicación hasta el momento.

“Desde que inició la pandemia, fui muy cuidadosa siguiendo las medidas de prevención, pero me pasó, lo más doloroso era saber que mi hija Ivana (sin síntomas) también era positiva, pero su amor y el de mi familia, me dio la fuerza para salir adelante por ellos”, aseguró.

No obstante, Paola Espinosa confirmó que resultó negativa tras una nueva prueba, por lo que ahora ya ha podido regresar a sus entrenamientos de manera paulatina por recomendación médica, con su firme objetivo de competir y hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán en 2021.

“Ahora más que nunca, quiero estar en el trampolín y competir en mis quintos Juegos Olímpicos en Tokio 2021, seguir con mis sueños dentro y fuera de la alberca, por Ivana, por México, nada me detendrá”, puntualizó.