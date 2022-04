Una cancelación más; van tres

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Luego de analizar el momento que atraviesa Chiapas en temas de salud, la organización del Medio Maratón San Cristóbal de Las Casas anunció que su edición 2021 no se realizará, al menos de manera presencial, debido al repunte de contagios y con el firme objetivo de evitar probables focos de infección.

A pesar de que este evento suele disputarse ya entrado el año, en el mes de abril aproximadamente, es un hecho que la organización no alcanza a trabajar como corresponde para tener todo al día, algo como lo que sucedió con la tradicional Carrera del Parachico, que de la misma forma anunció la cancelación.

Con esta, son tres las carreras importantes en Chiapas que no se realizarán, pues la primera fue el Medio Maratón Tuxtla Gutiérrez, que se anunció para septiembre de este año, pero que no encontró forma de disputarse y aunque sus organizadores planearon una justa virtual, al final no se concretó la idea y éste no se realizó, uno de los eventos pedestres más concurridos.

Después fue la tradicional Carrera del Parachico, cuando Víctor Manuel Clemente Ovalle anunció que, debido a la pandemia y la poca movilidad que se puede realizar para el trabajo previo a la carrera, se suspendía la edición 2021 de una justa que puede presumir de dos cosas: ser la que más corredores registra y que se mantiene gratuita.

Finalmente, esta semana se conoció que el Medio Maratón San Cristóbal de Las Casas no se realizará, pensando en el mismo patrón que ha obligado a cancelar las demás, no hay manera de trabajar a tope en lo que se requiere, previo a las justas, además de evitar los traslados de gente, pues este evento suele reunir una buena cantidad de corredores que aprovechan para quedarse a pasear en San Cristóbal y no es el momento idóneo para promover esas actividades.

Es así como se anunció la tercera cancelación de un evento prudente en el ámbito pedestre, priorizando la prevención ante un problema que parece encontrar solución, pero nos queda todavía muy lejano a los chiapanecos.