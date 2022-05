Una herencia en la portería

Agencias

Diario de Chiapas

Julio González, el arquero que custodiará la meta de Pumas en el Clásico Capitalino, en ausencia de Alfredo Talavera, quien viajará a Holanda con la Selección Mexicana, tiene gratos recuerdos de su convivencia con Jorge Campos y señaló que ‘El Brody’ le contagió su alegría bajo los tres postes.

“Oswaldo Sánchez y Jorge Campos eran mis ídolos cuando empezaba. Con Jorge he platicado, porque es mi paisano. Yo estuve en su escuela de chico, en Acapulco, y él me ha dicho que disfrute el juego; que así como él lo hacía, que disfrute”, comentó en entrevista.

Expresó que acudió a la ‘escuelita’ de Jorge Campos entre sus 12 y 15 años, aunque sólo iba a los entrenamientos de los porteros.

“A la fecha, cuando platico con él, me dice que aproveche. Me dice: ‘Cuando te metan, aprovecha’, así tal cual, y que sea más atrevido, como era él”.

Con relación a sus propias características bajo el arco, señaló Julio González: “Yo me considero un portero más rápido, con buen juego de pies, atento a las jugadas. Ahora, con los años, creo que me he vuelto más sobrio y eso me ha ayudado para hacer mejores partidos”.

El cancerbero de 29 años ahora está a unas horas de disputar uno de los compromisos más importantes de su carrera cuando se mida al América en una nueva edición del Clásico Capitalino a celebrarse en el Estadio Azteca, donde espera reflejar las lecciones que le ha dejado uno de sus ídolos y mostrar los aprendizajes que empezó a tener desde sus 12 años en la ‘escuelita’ de Jorge Campos.