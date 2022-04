Unirán fuerzas

Jorge Mazariegos

Diario de Chiapas

Con más de cien días de confinamiento por Covid-19, diversas escuelas de artes marciales se han visto afectadas económicamente y la necesidad de poder tomar alternativas ha llevado a algunas a tener que frenar por completo la actividad que les permitía generar un ingreso para su sustento.

Son ciento de academias en la geografía chiapaneca que no han logrado tener alguna actividad, y miles a nivel nacional; sin embargo, con una propuesta que ha llevado al tener una formación de una “Comunidad Marcial” se espera que diversas escuelas, doyans y dojos, puedan integrarse a este programa nacional.

De acuerdo con el titular de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu, Javier Ley Torres, este programa tiene sin importancia el perfil que la escuela maneje (boxeo, karate, taekwondo), pues el objetivo es poder crear una comunidad para el apoyo de las actividades de estas que se han visto principalmente afectadas por la Covid-19.

“Estamos buscando el apoyo económico para todos los dojos, doyangs, clubes, academias de artes marciales en general, independiente a la disciplina marcial y organización a la que pertenezcas; no importa si pertenece a la asociación de Karate, Tae Kwon Do, Judo, Boxeo, entre otras. No importa. Estamos uniéndonos y formando una comunidad marcial” aseguró Ley Torres.

Es claro que en algunos casos el cierre ha tenido que ser definitivo, por lo que este programa busca poder conseguir recursos federales para sustentar los trabajos que estas realizan en los diversos establecimientos de la capital chiapaneca.

“El objetivo es ese, buscar la manera de lograr el recurso federal, para que todas las academias de Chiapas y a nivel nacional se beneficien, ya que muchas, al día de hoy, están en riesgo de cerrar definitivamente. Algunas ya cerraron, ya entregaron los locales que rentaban para dar sus clases. Otras tal vez aguanten este mes, pero es muy difícil”, añadió.

La Unión de Academias de Artes Marciales, ha logrado recibir a más de 60 escuelas de entre 20 municipios de la entidad chiapaneca, esperando que la respuesta se haga a la brevedad. “Se elaboró una carta que se va a presentar directamente al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no tocaremos instancias estatales ni municipales. Contamos con el apoyo de unos asesores, quienes serán los que busquen la manera de hacer llegar la carta, esa petición directamente al presidente, hoy lunes 8 de junio, durante la conferencia mañanera”, afirmó.

Este movimiento ha logrado cobrar fuerza a través de redes sociales utilizando el hashtag #ApoyoParaLasArtesMarcialesMéxicoYa, por lo que Ley Torres espera unir esfuerzos con escuelas de boxeo y lucha libre en nuestra entidad.

“Ellos (los profesores), temen cerrar sus escuelas porque la mayoría de las personas que ahora mismo están apremiadas a la Unión de Academias de Artes Marciales viven de esto, es decir, están las 24 horas dependientes de las artes marciales. Hay personas que nos dedicamos a dar clases, pero además tenemos un trabajo más estable, ellos no. Por lo que la preocupación está y muy fuerte” agregó.