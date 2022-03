Van 24 tenistas para Abierto de Madrid virtual

Agencias

Los tenistas David Ferrer, Frances Tiafoe, Belinda Bencic y Sorana Cirstea son los nuevos confirmados para jugar el Abierto de Madrid virtual, un torneo sin precedentes que comenzará en menos de 10 días.

Aunque se retiró del tenis profesional el año pasado, el español David Ferrer tomará el control la próxima semana y volverá a las canchas de una forma distinta para aportar en la lucha contra el Covid-19.

“Tengo muchas ganas de participar. He sido jugador de videojuegos en el pasado, así que espero que no se me haya olvidado. ¡Estoy entrenando ya para estar listo!”, aseguró el ganador de 734 partidos y 27 títulos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Por su parte, la suiza Belinda Bencic también se dijo emocionada por formar parte de una edición completamente diferente del torneo madrileño, que destinará 50 mil euros a la reducción del impacto del coronavirus en el aspecto social.

“No importa si es en la pista o virtual en este caso, me encanta todo lo que tiene que ver con el tenis y competir, así que esta es una oportunidad emocionante de probar algo nuevo” comentó la número ocho en el ranking de la Asociación Femenil de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés).

El estadounidense Frances Tiafoe apuntó que todos los jugadores están muy agradecidos a los organizadores y patrocinadores por la implementación de un torneo desde casa y considera que los aficionados también disfrutarán la competencia.

La edición 2020 del Abierto de Madrid se llevará a cabo con 16 participantes de la ATP y 16 de la WTA que serán distribuidos en cuatro grupos, los mejores avanzarán a cuartos de final y al terminar el torneo, los ganadores decidirán a qué colegas apoyar al repartir 150 mil euros.