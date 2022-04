Vega no iría al América

Agencias

Diario de Chiapas

El atacante de Chivas, Alexis Vega, aseguró que nunca en su mente ha pasado el jugar con el América, por el compromiso que siente hacia los tapatíos y recalcó que siempre estará disponible para el Rebaño Sagrado.

“Yo sé desde la última instancia que llegué a una gran institución. Casi cumplo dos años acá y por mi cabeza nunca pasa jugar en América. Estoy comprometido a jugar en esta gran institución y siempre estaré para Chivas”, reconoció.

Además, Alexis Vega reconoció que tiene una cuenta pendiente ante las Águilas ya que no las ha podido vencer desde que viste los colores rojiblancos, algo que buscará cambiar el sábado en la cancha del Estadio Azteca.

“Un sabor amargo, uno siempre quiere ganar todos los partidos. No me ha tocado ganar, pero venimos mentalizados, nos preparamos bien la semana, respaldamos a los compañeros y será un buen partido. Si trabajamos como en la semana podemos traernos el triunfo”, agregó.

Al final, Alexis Vega reconoció que les faltó respeto a sus compañeros, a Amaury Vergara y la dirigencia de Chivas tras la indisciplina cometida con Uriel Antuna, por lo que agradeció que le hayan brindado la confianza de regresar al equipo y espera devolverles el apoyo mostrado con buenas actuaciones.

“Yo desde un principio lo dije, lo hablé con mis compañeros, el dueño y la directiva. Sé que les falté el respeto, pero trabajo al doble, me esfuerzo y gracias a mis compañeros por pedir que nos integrarán de nuevo y no hay mejor manera que darles esa confianza, buenos partidos y sé que vengo creciendo. Me gustaría retomar mi nivel, no inicié las primeras jornadas y estoy luchando para ser un jugador diferente en mi equipo”, reconoció.