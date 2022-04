Vive su mejor momento

Agencias

A poco más de cinco años de la llegada del delantero francés André-Pierre Gignac al futbol mexicano, el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, aseguró que el atacante se encuentra en su mejor momento físico y esperan contar con él por mucho tiempo más.

“Va a llegar el momento de que haya una historia de Tigres sin André-Pierre Gignac, lo que él quiere hacer después de que termine su carrera, que yo como lo veo profesionalmente hablando está el extenderla, porque lo veo físicamente mejor que cuando llegó, eso quiere decir, y lo ha demostrado en estos años que lleva con nosotros, es un gran profesional, que se cuida mucho”, dijo.

“No ingiere bebidas alcohólicas de ningún tipo, no sólo ha hecho el programa de preparación del equipo, sino de forma particular, tiene una mentalidad muy positiva como muchos otros jugadores de Tigres, no sé cuáles sean sus planes post Tigres, no he platicado con él, creo que va a ser una persona muy constructiva y positiva en su futuro”, indicó.

Gignac, de 34 años, se sumó a los Tigres como refuerzo para el Apertura 2015, y en ese lapso ha figurado por su capacidad goleadora, además de que ha conseguido con el plantel cuatro títulos de Liga: Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019.

El directivo de los felinos consideró que el francés planea su futuro fuera de lo relacionado al futbol, pero que el deseo es tenerlo por mucho tiempo más con los Tigres de la UANL.