Vuelve a quejarse Herrera

?Miguel Herrera, entrenador del América, criticó el trabajo arbitral de Fernando Guerrero en la derrota que sufrieron ante Monterrey, pues considera que el silbante trató de compensar luego de la expulsión de Vincent Janssen, por lo que minutos más tarde echó a Roger Martínez en una jugada que no era para amarilla, además de que informó que ante las distracciones que han tenido sus jugadores, analizará con quiénes puede contar para los próximos compromisos.

?“La verdad es que, si yo me pusiera a analizar la expulsión de Roger, no está ni cerca de ser expulsión. En una jugada, cinco minutos después, va Nico Sánchez y le pone los tacos en la cara, trae un moretón en el ojo Gio y marcar falta y ni siquiera una tarjeta saca. Ya estamos haciendo cualquier cosa, a nosotros nos marcan un penal muy claro, según el árbitro, el mismo árbitro contra Santos en un choque de cabeza y ayer el mismo árbitro en una jugada similar marca bote a tierra. Ya no sabemos ni cómo hacer. La equivocación de Roger es ir a tapar una pelota, pero si un jugador no va a tapar una pelota y está perdiendo, entonces cómo le vamos a hacer”, declaró en conferencia de prensa luego del encuentro de la sexta fecha del Guard1anes 2020.

?“Ya está el árbitro esperando para justificar y para igualar las cosas. Si se equivocó o no se equivocó con el jugador de Monterrey, hay un aparato ahí, que se llama VAR para ir a revisar la jugada. Yo no estoy diciendo que, si era o no era expulsión, estoy diciendo que la de Roger clarito no era una segunda amarilla, era una falta como las que recibe muchas Roger, nada que a un delantero se la miden con amarilla. Ya no sabemos cómo va a ser el criterio del árbitro, en el mismo partido hay mucha disparidad de criterio. Ya no hay cómo compensar, cómo decir, si realmente somos culpables de esas cosas”.