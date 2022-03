Wackermann gana la general de Limosín

Agencias

Diario de Chiapas

El italiano Luca Wackermann (Vini Zabu’ KTM) se ha adjudicado la 53 edición del Tour del Limosín una vez finalizada la cuarta y última etapa disputada entre Lac de Saint-Pardoux y Limoges, de 167 kilómetros, en la que se impuso en un esprint entre dos su compatriota Alessandro Fedeli (Nippo Delko). En un final emocionante por la incertidumbre del triunfo final, el triunfo parcial fue para Fedeli, vencedor de un esprint entre dos ante el portugués campeón del mundo 2013 Rui Costa (UAE Emirates), a quien le faltaron 4 segundos para llevarse el maillot amarillo definitivo.

El ciclista luso llegó escapado con Fedeli, pero por detrás hubo de emplearse a fondo Luca Wackermann, quien vio perdido por instantes el maillot amarillo, que finalmente se enfundó. Su triunfo en la primera etapa le permitió ahorrar unos segundos que al final convirtió en oro puro. La etapa no contó con los corredores del Ag2r Bouchard, Axel Domont y Ben Gastauer por un positivo de Covid-19 en un compañero que no estaba en esta carrera, pero el equipo tomó sus medidas de precaución La escapada se formó con 3 hombres: Bidard (AG2R), Ferron (Direct Energie) y Hurel (St-Michel-Auber 93) y más tarde se unió el vizcaíno Peio Goikoetxea (Euskaltel Euskadi). No era buen día para facilidades a los aventureros, pues estaba en juego el maillot amarillo, ya que las diferencias eran exiguas.

El Groupama tenía al británico Jake Stewart a 5 segundos y trataba de arañar tiempo en los pasos intermedios, pero mayor ambición tenía el UAE Emirates por buscar el tercer triunfo de etapa y la general para Rui Costa. El portugués pasó apuros por un pinchazo en la última cota, pero a menos de 10 kilómetros para meta el ganador de 3 etapas en el Tour de Francia ya estaba delante buscando su tesoro. Un ataque suyo neutralizó a Gougeard y otro más abrió hueco.

Se fue a su rueda Fedeli, con quien aguantó en duelo final en un terreno ascendente. El italiano, 9 años más joven, le batió con velocidad después de haber colaborado con el portugués para hacer buena la fuga definitiva. Pasada la meta, la incertidumbre. Si Wackermann llegada 9 segundos después el título sería suyo, pero otro italiano le quitó la gloria, cruzando la meta a 5, en un grupo en el que encontraba el español Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA), uno de los elegidos para el Europeo de la próxima semana. En el podio final acompañaron al italiano el corredor británico Jake Stewart (Groupama-FDJ Continental), a 2 segundos, y Rui Costa a 4. Sucede en el palmarés al francés Benoit Cosnefroy (Ag2r), ganador en 2019.