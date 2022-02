Ya piensan en Aguascalientes

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

Gran inicio tuvo el equipo tapatío, Sidral Aga Racing Team, en el arranque de Nascar México Series, con un debut por parte de Noel León, que con su auto 03 consiguió el triunfo en Nascar FedEx Challenge, además del top-5 general; con jugandose con un valioso Top-10 de Salvador de Alba Jr. Recordar ambas categorías compartieron pista en carrera a puerta cerrada en el Ecocentro de Querétaro.

Noel León, piloto de 15 años, tomaba su gran oportunidad de debutar en la categoría Nascar FedEx Challenge de la mano del equipo tapatío, Sidral Aga Racing Team, llegando con una gran preparación a bordo de su simulador para encarar la primera carrera del año, en una circunstancia totalmente atípica al ser bajo varias normas de sanidad y a puerta cerrada; derivado de la emergencia sanitaria que se atraviesa a causa del Covid-19.

El inicio resultaría por demás interesante, consiguiendo el segundo mejor tiempo en la única práctica del día, que le daría el mismo puesto para la arrancada debido a la cancelación de la calificación. Esto en la categoría FedEx Challenge. En la vuelta 75 Noel tomaría la primera posición de Nascar FedEx Challenge, séptimo general, puesto que perdería en el giro 129, pero recuperaría a 16 del final para no soltar y obtener el triunfo en su debut, además de conseguir un Top-5 general al final de las 150 vueltas con el auto #03 Skarch/ Sidral Aga/ Red Cola.

“Es algo indescriptible, me siento muy contento. Es un debut importante que se da en un momento que no esperábamos. Fue una carrera complicada, es estar en la pista junto a pilotos de mayor experiencia, pero tengo todo el apoyo de un gran equipo como el Sidral Aga Racing Team, que me ha dado esta oportunidad”, dijo Noel.

Por su parte, Salvador de Alba Jr. con el auto 48 Sidral Aga/Red Cola, sumó su primer Top-10 del 2020 al finalizar en la posición 7 de la categoría PEAK, dando el primer paso en un atípico inicio en la pista queretana.