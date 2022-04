Yankees tendría bajas

Agencias

A casi 20 días para el arranque de la temporada de 2020 de la Grandes Ligas, el gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, informó que Aaron Judge y Giancarlo Stanton podrían quedar fuera de la alineación del equipo para el Opening Day.

Cashman aseveró que tanto Judge como Stanton están recuperándose de molestias que no les han permitido entrenar con normalidad, por lo que estarán en observación y hasta que no reciban el alta médica, no los arriesgarán.

“El juez” continúa sometido a diferentes pruebas para determinar la causa de las molestias en el músculo pectoral derecho y aunque el gerente general mencionó que ha respondido bien al tratamiento, no hay un fecha exacta para su regreso a los diamantes.

“No lo veo listo para el día de apertura debido al marco de tiempo. Son tres semanas y media de rehabilitación y luego deberá hacer prácticas de bateo para determinar si está listo”, expresó el ejecutivo neoyorquino.

Por su parte, Stanton está recuperándose de un tirón en la pantorrilla derecha, sufrido el pasado 25 de febrero, por lo que Cashman cree que estará listo para abril y no para el partido inaugural en contra de Orioles de Baltimore.

“Diría que es mejor asumir que no estará listo. ¿Estará, en teoría, listo en abril? En algún momento la respuesta debería ser sí. Pero el día de apertura a fines de marzo, diría que es más probable que no”, señaló.