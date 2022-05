Zizou no conoce el interés por Jiménez

Agencias

Luego de los rumores que colocaban a Raúl Jiménez en la órbita del Real Madrid para la siguiente campaña, esyte martes el técnico francés, Zinedine Zidane, aclaró que no existe interés por el delantero mexicano y que, no habrá refuerzos al finalizar el mercado de “piernas” en el continenete europeo.

El delantero mexicano del Wolverhampton y Edinson Cavani han sonado como posibles refuerzos del Madrid para solucionar los problemas de cara a gol que tuvo el equipo durante la pasada temporada. Sin embargo, preguntado por el posible interés en Jiménez durante la conferencia de prensa previa al partido ante el Real Valladolid del miércoles, Zidane respondió: “Tenemos esta plantilla. Se pueden decir muchas cosas. Estoy centrado en lo que tenemos. El resto, puede haber discusiones, pero para contestarte claramente, no”.

El francés insistió en que todo puede pasar antes del próximo lunes pero dejó claro no espera ningún fichaje antes del próximo lunes.

“Lo que tengo es esta plantilla y para mí son los mejores,” dijo Zidane antes de añadir: “Pase lo que pase y digan lo que digan. El Madrid es así. Hasta el 5 está abierto el mercado, pero estoy contento con lo que tengo. Somos muchos. ¿Vas a meter a más gente? ¿Para qué? Estoy contento, la verdad”.

El Madrid jugará su tercer partido de la temporada contra el Valladolid con toda la plantilla disponible salvo Mariano y Militao, que con molestias no han entrenado con el resto, y con Kroos, que estará de baja entre 10 y 15 días debido a una lesión en el glúteo izquierdo.

A Zidane se le notó contrariado en dos fases de la rueda de prensa. Una, cuando se le preguntó por las críticas que ha recibido su equipo, una vez más, por las decisiones del VAR en el partido contra el Betis de la semana pasada. El francés admitió su contrariedad en ese momento.

“Sí porque son críticas a los aciertos. No voy a estar hablando de estas cosas. Cada uno que opine lo que quiera. Nosotros vamos a lo nuestro. Cada partido pasa una cosa. ¿Qué podemos hacer? Cada uno centrarnos en nuestro trabajo. Mis jugadores es lo que quieren, pensar en los partidos porque el resto no lo controlamos”, dijo el francés.

El otro momento tenso de la comparecencia fue cuando se comparó la regularidad con la que juegan Ansu Fati y João Félix respecto a los minutos que tienen Vinicius y Rodrygo Goes en el Madrid.

“Es que estas preguntas me hacen reír. Esto es el Madrid. Opinar es fácil. Nosotros estamos aquí cada día con 25 jugadores. Que luego juega Vinicius el 34 por ciento de los partidos y el otro el 32 por ciento y el otro el 31 por ciento… Eso puede subir o bajar. Hay quien juega menos y otros más. Yo lo que quiero es ganar. Los jugadores lo que tienen que estar es preparados. Lo de fuera no ayuda. Son jugadores de 20, 21 años… Es la vida. Cada partido tienen que jugar 11 y hasta que me toque será así”, declaró un Zidane que, tras el calentón, quiso mimar públicamente a Vinicius.

“Estoy contento con Vini. Lo que tiene que hacer es centrarse y ya está. No te voy a contestar otra cosa que los jugadores tienen que estar para intentar jugar todos los partidos que hay. Luego depende del entrenador que elige”.

Además, el entrenador confirmó que Eden Hazard ya está “preparado” para volver a jugar mientras que Asensio también se entrenó con normalidad en la previa del partido.

“Lo veo muy cerca. Está preparado. Entrena bien con el equipo. Lo único es que no ha entrenado mucho hasta ahora. Pero está trabajando con regularidad y está bien. Ha tenido un problema gordo que le ha durado mucho tiempo. Él no se quiere resentir, es un profesional y quiere estar con sus compañeros y ayudar cuando esté bien”, finalizó el técnico blanco.